Simaria será reavaliada por médicos antes de voltar aos palcos

Cantora, que faz dupla com Simone, está afastada da agenda de shows desde abril, quando foi diagnosticada com tuberculose ganglionar

Simaria, diagnosticada com tuberculose ganglionar, passará por reavaliação médica em maio antes de voltar aos palcos ao lado da irmã Simone.

A informação foi confirmada pela assessoria da dupla ao R7, que informou ainda que a cantora “está bem” e segue realizando o tratamento.

Após ficar seis dias internada no Hospital Sírio Libanês, na segunda quinzena de abril, Simaria se afastou dos shows para se tratar contra a doença, uma infecção que atinge os gânglios.

Desde então, Simone tem cumprido a agenda de apresentações sozinha. Vale lembrar que as cantoras estavam com férias programadas para maio e o retorno não deve acontecer neste mês.

