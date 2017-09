Simineral apresenta a 7ª edição do Anuário Mineral do Pará

O exemplar terá conteúdo em inglês e português, nas versões impressa e digital.

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) apresenta nesta quinta-feira (14) os detalhes da 7ª edição do Anuário Mineral do Pará, publicação que se tornou a principal fonte de consulta sobre a mineração no estado. Durante evento de pré-lançamento, que acontece no Restô do Parque da Residência, o Simineral vai apresentar a capa da publicação e serão conhecidos os parceiros, anunciantes e patrocinadores da edição que será lançada em março de 2018.

Ao anunciar a sétima edição do Anuário, José Fernando Gomes Júnior, presidente do Simineral, destaca o sentimento de dever cumprido junto à sociedade. “Só o Pará faz o Anuário Mineral, um conteúdo que chega à sociedade, às escolas, aos jornalistas e transcende a barreira do Pará com o reconhecimento em vários outros estados e no Governo Federal, no Ministério de Minas e Energia, entre outros.”

O 7º Anuário Mineral terá tiragem de 20 mil exemplares, com conteúdo em inglês e português, nas versões impressa e digital, ao alcance de todos os públicos. O exemplar terá informações sobre os números expressivos da produção, exportação, investimentos e geração de empregos, além de entrevistas e reportagens especiais.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...