Simineral lança versão digital do Anuário Mineral do Pará 2019

Foto:Reprodução-O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) lança oficialmente nesta quinta-feira (14), a versão digital atualizada do Anuário Mineral do Pará.

A edição ainda mais digital, interativa, com hiperlinks e galerias de imagens, traz todas informações sobre o setor que movimenta a economia paraense e representa quase 90% do PIB do Estado, já está disponível em todas as plataformas do Simineral.

Exportações, geração de emprego, arrecadações e investimentos previstos são alguns dos dados do Anuário 2019, disponíveis para download nas versões Desktop ou Mobile em Português ou Inglês.

Clique aqui e faça dowload do Anuário

No bate-papo, o presidente José Fernando Gomes Júnior apresentará a movimentação econômica do setor em 2018, que torna o Estado do Pará um dos maiores centros mineradores do mundo e o maior do Brasil.

Nesta edição, além dos dados do setor, o Anuário faz um compilado das principais atividades desenvolvidas pelo sindicato no ano de 2018, com destaque, entre outros, para o Concurso de Redação e o Prêmio Simineral de Comunicação.

Serviço: Lançamento do Anuário Mineral do Pará

Data: 14/03/19

Hora: 17h

Local: Casa da Mineração, Tv. Rui Barbosa, 1536, entre Braz de Aguiar e Gentil

Por:(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...