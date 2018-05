Simone, da dupla com Simaria, comemora aniversário: ‘Sou como vinho’

A cantora celebrou a data e deixou claro que não vê problema nenhum com a passagem dos anos.

Simone, da dupla com Simaria, postou na madrugada desta quinta-feira (24) no Instagram uma montagem no formato “antes e depois” para comemorar seu aniversário.

A cantora celebrou a data e deixou claro que não vê problema nenhum com a passagem dos anos: “Como diz algumas pessoas… Sou igual a vinho, quanto mais velha melhor!! Hoje fico mais velha e grata a Deus por tudo que ele tem me permitido viver. Hoje quero agradecer e pedir saúde para continuar minha jornada firme e forte, levando amor e alegria ao lado da minha irmã por esse país…! Bjo pra vocês todos e muito obrigada pelo carinho de sempre”.

Fonte: FOLHAPRESS

