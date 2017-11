Simone e Simaria cancelam shows em Belém e outras 5 cidades do Norte

As ‘coleguinhas’ darão um pequeno tempo, e os fãs da região norte serão os mais prejudicados. É que os problemas de saúde que há algum tempo atingem a cantora Simaria provocaram o cancelamento dos show da dupla em Belém, Santarém e em outras cinco cidades na região Norte. Elas se apresentariam em um festival no Estádio Olímpico do Mangueirão, no próximo sábado.

A cantora já tinha faltado a outros shows pelo país, mas quando perguntada sobre a doença, evitava o assunto. Agoraa, sem apresentar melhoras em seu quadro de saúde, os médicos acabaram restringindo as viagens para Simaria até diagnosticarem efetivamente sua enfermidade.

A página do festival na internet ainda não se pronunciou sobre o cancelamento, e mantém a dupla feminina como uma das atrações do evento. A reportagem tentou contato por telefone com a assessoria da dupla e com a produtora responsável pelo evento, mas as ligações não foram atendidas.

(DOL)

