Simone, irmã de Simaria, fala da experiência que teve com Deus durante acidente

Simone revela já ter tido experiência com Deus (Foto:Reprodução Instagram)

A cantora Sertaneja se emociona ao lembrar do episódio

Simone, irmã de Simaria, participou do canal da pastora Ezenete Rodrigues e revelou uma experiência que ela teve com Deus. O episódio aconteceu há oito anos, quando as duas integravam a banda Forró do Moído. As irmãs estavam em viagem com o grupo e em meio a um temporal, o ônibus quase bateu em um caminhão de combustível. Apesar do coletivo ter saído ileso do acidente, outro veículo, uma S10 que passava no momento, acabou capotando na estrada e resultando na morte de um dos ocupantes. Simone relata a tentativa de salvar a família que estava no veículo e a experiência que ela afirma ter tido com Deus naquele momento.

“Indo fazer um show, estavámos dentro do ônibus e um chuva muito forte. Nosso ônibus estava seguindo, e nisso, depois e uma curva, uma carreta tirou um fino do nosso ônibus. A galera começou a gritar e o nosso motorista conseguiu frear e parou o ônibus no acostamento e falou pra gente correr pra ajudar, porque a carreta não tinha virado, mas a S10 que estava atrás tinha virado. Todo mundo desceu correndo em direção a esse carro e chegando lá, no carro tinha uma família, a mulher, o marido e duas filhas. Quando o carro virou, uma das filhas foi jogada pra fora, mas estava bem. A outra estava na parte da frente do vidro porque foi lançada do banco de trás, e a mãe foi jogada pra fora e o carro capotou por cima dela. O nosso grupo foi tentar desvirar o carro de cima dela. E quando fomos tentar abrir a porta do carro, todo acabado, só funcionava o rádio que tocava um louvor que dizia assim: ‘você tem um valor, no Espírito Santo’ e tinha uma bíblia aberta. E ali eu olhei aquele louvor, aquilo entrou no meu coração… e aquela família era evangélica. Existiam 30 pessoas dentro do nosso ônibus que era a nossa banda, e esse tanque de combustível do caminhão poderia ter batido e haver uma explosão. Quando fui abrir a porta daquele carro para salvar uma das vidas, que era o pai daquelas meninas, aquele louvor tocando, ali eu vi o quanto eu era preciosa para Deus. E quanto livramento ele tem me dado. Tentamos ajudar, mas o pai acabou falecendo. Foi muito forte ver aquela bíblia aberta dentro do carro e ouvir o louvor tocar”, contou a irmã de Simaria com os olhos marejados.

Veja a entrevista:

