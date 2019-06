Simuladores deixam de ser obrigatórios para quem busca tirar a CNH

(Foto:Rovena Rosa / Agência Brasil)-Decisão do Contran foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (17), o fim da obrigatoriedade do uso de simuladores para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O prazo para a implementação da nova regra é 90 dias. A medida partiu do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que é presidido pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

O Contran também diminuiu o número de horas das aulas práticas de 25 para 20. Com a mudança, o condutor terá que obrigatoriamente fazer 20 horas de aulas práticas. Se optar pelo uso do simulador, serão 15 horas de aulas práticas e 5 horas no equipamento.

Fonte:Da Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...