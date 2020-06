“Sinal de Alerta” – Cresce números de internados por Covid-19 em Novo Progresso

São 17 pacientes internados no Hospital do municipio,;nos últimos 10 dias, foram quase 100 casos novos de coronavírus confirmados.

Novo Progresso chegou ao maior número de pacientes internados por Covid-19. São 17 pessoas, entre casos suspeitos e confirmados, internadas em clínica e no Hospital Municipal. Na última semana, o município não registrou novos óbitos, após um período de 12 dias sem novas vítimas. A área da saúde continua monitorando a propagação do vírus na cidade, com o alerta ligado para o relaxamento do isolamento social.

Atualmente, são 17 pacientes internados, entre rede pública e privada. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (22), e abrange casos suspeitos e confirmados de pessoas da cidade e de outros municípios.

A avaliação dos médicos que atuam no combate à Covid-19 no município é de que as pessoas afrouxaram demais o isolamento social. Além da liberação de comércio, dentre outros , foi verificado um aumento de reuniões familiares.

“Converso com os pacientes e eles dizem ‘fiquei 30 dias e fiz uma festa de domingo com a família’, os casos são todos do mesmo perfil. Tem que ter esse cuidado, a gente está liberado para trabalhar, mas não para fazer festa. Outra coisa que acontece é viagem intermunicipal. As pessoas estão indo para Moraes Almeida, Garimpos, Castelo de Sonhos,Itaituba,Santarém, muita gente de Belém e de outros estados no municipio, com essa movimentação, o número de casos realmente ia aumentar”, afirmou médico (pediu sigilo nome) do sistema particular para o Jornal Folha do Progresso.

As 17 internações em UTI empatam a série histórica de pacientes em tratamento intensivo contra a Covid-19 na cidade. O número foi registrado entre os dias 12 e 22 de junho, a média vinha entre 4 e 5.

Os números de casos confirmados de coronavírus no município também vêm subindo. Em um período de 10 dias, aumentou em quase 100 casos – no dia 12 de junho eram 213 e no dia 22 chegou a 312, sendo 240 pessoas já curadas.

“Os números sugerem que os casos estão aumentando em termos de gravidade, o que sugere que circula mais o vírus para casos leves também. As pessoas estão menos preocupadas e talvez com uma vida pendendo ao normal, o que nos preocupa. Perdeu-se aquela preocupação maior dos cuidados e as pessoas na rua, fazendo atividades que na verdade poderiam deixar para um segundo momento”Concluiu médico que foi consultado pelo jornal Folha do Progresso.

