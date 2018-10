Sindicalista Assassinado em Castelo de Sonhos Deixa Vídeo e cita três Progressenses como interessados em sua morte

Em Vida sindicalista assassinado em Castelo de Sonhos citou Ex-Prefeito Neri Prazeres, Dico (Sintraf) e Agamenom como interessados na sua morte –Assista ao Vídeo –Alenquer fói executado em Castelo dos Sonhos com disparos de arma de fogo na cabeça dentro de sua casa.



Alenquer, foi morto a tiros na tarde da última quinta-feira (11) dentro da própria residência, onde também funciona a sede do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar (Sintraff) de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, sudoeste do Pará.

Todos os disparos foram feitos à altura da cabeça, reforçando a tese de execução sumária. Acionada pelos companheiros de Aluísio, uma guarnição da Polícia Militar de Vila Isol, comunidade próxima de Castelo dos Sonhos, conseguiu prender em flagrante um dos acusados, João Paulo Ferrari, de 34 anos. Ele teria sido o motorista contratado para dar fuga aos executores.

Antes de morrer “Alenquer” deixou vídeo no Youtube onde cita motivo e os nomes dos interessado em assassiná-lo. Três homens estão envolvidos no crime, um deles foi preso e os outros estão sendo procurados pela polícia.

Ele mesmo vinha sendo ameaçado, como declarou em vídeo publicado no Youtube em janeiro de 2017, em que acusava três pessoas de Novo Progresso [Neri Prazeres, Seu Dico e Agamenom] de conspirarem para matá-lo.

“Eles podem me matar a qualquer instante, mas vão se arrepender pro resto da vida dele porque, me matando, vêm outros”, diz na gravação.

“As pessoas citadas são o ex-prefeito de Novo Progresso Neri Prazeres, o presidente Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, Agamenon Menezes, e outro sindicalista da região, conhecido como Dico”.

Assista o Vídeo;

Alenquer atuava como sindicalista há mais de 30 anos e, na entidade, ocupava o cargo de diretor secretário da luta pela terra. Mas era a esposa, Sara, que ocupava o cargo de presidente do Sintraff. No último dia 10, em reunião, o Sintraff havia tratado do remanejamento de um grupo de posseiros para o Assentamento Dois Irmãos.

Outro Lado

A redação enviou via WhatsApp aos envolvidos na citação dos nomes na morte do sindicalista e aguarda resposta.

Por:Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso

