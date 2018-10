Sindicalista é morto a tiros em Castelo de Sonhos

(Foto:WhatsApp-Divulgação)- O líder do movimento sem terra Aluisio Sampaio (Alenquer), também líder do Sintraff e representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) , foi morto a tiros dentro de sua residência na tarde desta quinta-feira (11) em Castelo de sonhos.



Conforme informação, a esposa saiu para buscar os filhos na escola, quando estava retornando duas pessoas estavam saindo do local e o marido já estava morto com tiros na região da cabeça.

A confirmação chegou neste instante até redação do Jornal Folha do Progresso, que apura os fatos.



Aguardem mais informações….

