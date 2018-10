Sindicalista é morto a tiros em Castelo de Sonhos -um preso

(Foto:WhatsApp-Divulgação)- O líder do movimento sem terra Aluisio Sampaio (Alenquer), também líder do Sintraff e representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) , foi morto a tiros dentro de sua residência na tarde desta quinta-feira (11) em Castelo de sonhos.



Conforme informação, a esposa saiu para buscar os filhos na escola, quando estava retornando duas pessoas estavam saindo do local e o marido já estava morto com tiros na região da cabeça,conforme informação que chegou neste instante até redação do Jornal Folha do Progresso, que apura os fatos..

Versão da policia de Castelo de Sonhos

Sindicalista Aluísio Sampaio baleado em Castelo dos Sonhos, provavelmente dois elementos cometeram o crime que evoluiu a óbito.. Fugiram em direção a Novo Progresso, porém Guarnição da PM[policia Militar] de Vila Isol conseguiu pegar um dos elementos e o outro embrenhou-se no mato. Equipe da PM de Castelo e da PM de Novo Progresso já se encontram na Vila Isol pra dá apoio aquela guarnição q conseguiu prender um dos acusados. VTR da Delegacia de Castelo também chegou no local.

