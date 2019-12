Sindicalista suspeito de matar trabalhador rural é solto pela Justiça, no PÁ

Reunião do Sintraf no Assentamento Terra Nossa (Foto :Arquivo Jornal Folha do Progresso)-

“RAIMUNDO BARROS CARDOSO”, conhecido como Seu Dico , presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTRAF), ganhou liberdade após julgamento do “HABEAS CORPUS CRIMINAL – 0809233-60.2019.8.14.0000 , que teve como relator o Desembargador “MAIRTON MARQUES CARNEIRO” do TJPÁ, em Belém.

Dico é acusado após investigação da Policia Civil, de ter assassinado o trabalhador Rural Seu Antonio conhecido por Bigode no assentamento Terra Nossa.

As investigações se iniciaram a partir do conhecimento de denúncia de que Seu Dico (Pres. Sintraff) , Messias (vulgo Nego) e Roberto Aparecido de Passos”, em companhia de outros suspeitos sob investigação, teriam assassinado o trabalhador Rural Seu Antonio conhecido por Bigode e sumido com o corpo, para se apropriar de uma propriedade localizada no assentamento Terra Nossa.(Foto:Reprodução)

Entenda o Caso:Polícia Civil prende três suspeitos de envolvimento em crime agrário em Novo Progresso

*Delegado que investiga grilagem de terra,queimadas e agressão ao meio ambiente denuncia perseguição política

*Presidente do Sintraf e ouvidor agrário do município continuam presos em Novo Progresso

*“Eu sei que vou morrer. Só não quero que matem meu filho”, diz liderança do Terra Nossa

A Justiça concedeu prisão domiciliar ao acusado que tem que se apresentar periodicamente a justiça e não pode sair da cidade sem comunicar as autoridades. O Habeas Corpus Criminal foi julgado no dia 21 de Novembro de 2019.

Seu Dico, nega as acusações , outras duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no caso e posteriormente soltas por falta de provas. O corpo da vitima nunca foi encontrado, a policia realizou diligências em vários locais onde poderia estar enterrado o cadáver da vitima, sem sucesso.

Leia mais:Após prisão de suspeitos, família quer encontrar o corpo do trabalhador rural que desapareceu no PDS Terra Nossa

O Caso continua sendo investigado pela Justiça em Novo Progresso e Castelo de Sonhos.

