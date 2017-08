Sindicato dos Bancários cobra do Governo do Pará ações de prevenção a assaltos a bancos no estado

Só no mês de agosto de 2017 foram cinco ações criminosas contra agências bancárias. No acumulado de oito meses foram registrados 19 assaltos e 12 tentativas em todo o estado.

O Sindicato dos Bancários do Pará cobra do Governo do Estado ações práticas de prevenção contra assaltos a bancos. De acordo o Sindicato, só em 2017, 19 agências foram assaltas no estado, além de ter ocorrido outras 12 tentativas de assalto.

Neste mês de agosto foram registradas cinco ações criminosas contra agências bancárias no Pará. Na ultima sexta-feira (18) uma agência bancária no município de Pau D’Arco foi atacada por criminosos. Segundo a polícia, quatro homens chegaram de carro durante a madrugada, arrebentaram os cadeados da porta de entrada e estouraram o único caixa eletrônico do local com explosivos. O atendimento ao público está suspenso por 30 dias.

Na quinta-feira (17), assaltantes tentaram roubar uma agência bancária em Goináseia do Pará, no sudeste do estado. Imagens do circuito de segurança fizeram imagens dos dois criminosos que fizeram um buraco em uma das paredes laterais do prédio. A polícia foi acionada e os bandidos fugiram sem levar nada. Os municípios de Medicilândia, sudoeste do estado, Barcarena, nordeste, e Sapucaia, no sul, também tiveram agências bancárias como alvo dos criminosos neste mês.

“A insegurança gera pânico em vários funcionários. Tem funcionários que acabam nem retornando ao trabalho porque desenvolvem a síndrome do pânico e ficam desesperados em só pensar em retornar a uma agência” disse Gilmar Santos, presidente do Sindicato dos Bancários do Pará.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) disse em nota que tem se reunido nos últimos anos com representantes de várias entidades, incluindo o sindicato dos bancários do Pará, para encontrar ações conjuntas de prevenção e combate a assalto em agências bancárias. No entanto, o Sindicato dos Bancários disse que não tem conhecimento desses encontros e que a última tentativa de reunir a categoria com a Segup foi há dois anos e que enviou um ofício solicitando que o Governo reinstale o grupo de trabalho de segurança bancária no Pará.

Em resposta ao Sindicato, a Segup informou que discorda do posicionamento do Sindicato e, que nesses últimos dois anos, está cobrando a reestruturação da segurança nas agências e que vem intensificando ações contra quadrilhas que agem no estado.

