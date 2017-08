Sindicato dos Profissionais do Magistério é invadido por assaltantes

O Sindicato dos Profissionais do Magistério de Paragominas, localizado na rua do Parque, no bairro Angelim, em Paragominas, no sudeste paraense, foi invadido por assaltantes na noite de domingo (06). Seis professores estavam no local no momento do crime.

Os assaltantes levaram os objetos pessoais da vítimas, como celulares e relógios, além de computador e documentos da instituição, durante a ação que durou cerca de 30 minutos. No local não tem câmeras de segurança.

Durante a ação dos assaltantes, o presidente do sindicato foi agredido e precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela recebeu atendimento e já recebeu alta médica.

O DOL entrou em contato com a Polícia Civil para saber mais informações sobre o assalto e aguarda retorno.

