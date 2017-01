Sinduscon realiza palestras para o combate ao Aedes aegypti em obras

Sindicato oferece palestras aos trabalhadores da construção civil.

São cinco módulos que incluem até o combate à violência contra a mulher.

O Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon) inicia nesta segunda-feira (30) a série de módulos especiais sobre a dengue, zika vírus e febre chikungunya. Cerca de 200 trabalhadores da construção civil participarão do curso de prevenção e tratamento dessas doenças, que colocaram Belém em sinal de alerta pelo Ministério da Saúde, através do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa).

A programação inaugural será realizada no canteiro de obras “São João de Deus”, pertencente à empresa Link da Amazônia, situado na Avenida Generalíssimo Deodoro, 868, Umarizal. Além do módulo especial de combate aos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, o empregado da construção civil também poderá se inscrever em módulos que abordam assuntos como hanseníase, tuberculose, Doenças Sexualmente Transmissíveis, alcoolismos, tabagismo, diabetes, hipertensão, lombalgia e violência contra a mulher.

Em seis anos de palestras, 34.163 trabalhadores já foram beneficiados, com participação de 176 empreses e 270 canteiros de obras da região metropolitana de Belém.

O Sinduscon disponibiliza as inscrições para levar palestras socioeducativas aos canteiros de obras gratuitamente. As empresas interessadas podem acessar o site do Sinduscon ou pelo e-mail csaudavel@sindusconpa.org.br. Outras informações: Central de Serviços, travessa Dr. Moraes, 103 – entre as Avenidas José Malcher e Nazaré. Telefones: 3241-8383 e 98162.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...