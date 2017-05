Sinop: exame de DNA vai confirmar se corpo encontrado em mata é de menina desaparecida

A mãe da menina, de 11 anos, desaparecida há mais de uma semana, disse ao Só Notícias, que foi pedido exame de DNA para confirmar se o corpo encontrado ontem, em uma região de mata, do município, é de sua filha Mariane Vitória Bueno Soares. “O meu marido, que é o padrasto da Mariane, foi lá no local onde o corpo foi encontrado e reconheceu ela pelo shorts e por uma pulseira, mas, vou esperar o resultado do exame para ter a confirmação, declarou Glaucineia Bueno.

You May Also Like