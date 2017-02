Sinop: jovem atropelado por motoqueiro que estava empinando está na UTI

É considerado grave o estado de saúde do adolescente de 17 anos, atropelado por uma Honda CB 1000R branca, na avenida dos Tarumãs, na região central, ontem, por volta das 10h30. De acordo com uma fonte de Só Notícias, a vítima já passou por cirurgia e está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional. Ainda de acordo com a fonte, ele sofreu fratura em várias costelas, dilaceração do punho, fratura do fêmur e um corte profundo na região do tórax.

O piloto da motocicleta, 31 anos, foi encaminhado por uma equipe do Corpo de Bombeiros também ao Hospital Regional, mas posteriormente foi transferido pela família para uma unidade médica particular. De acordo com informações da equipe do Corpo de Bombeiros, que prestou o primeiro atendimento, ele apresentava fraturas em um dos braços. O seu atual estado de saúde não foi confirmado.

Conforme Só Notícias já informou, no local do acidente era realizado um encontro de motociclistas quando um deles empinou a moto e, em determinado momento, acabou atingindo o adolescente. A pancada foi muito forte e a vítima parou a cerca de 20 metros do local do impacto. A moto parou a mais de 60 metros do local da colisão.

No boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, consta que ainda na unidade médica foi dada voz de prisão ao condutor da motocicleta. Ainda de acordo com um documento policial, um aparelho celular foi cedido por uma testemunha e nele consta imagens do momento da colisão flagrando o motociclista praticando direção perigosa. As provas foram repassadas para a Polícia Civil, que investiga as versões apresentadas no local.

A Secretaria Municipal de Trânsito se manifestou sobre o acidente na avenida dos Tarumãs, por meio de nota, esta manhã. “A organização do evento fez solicitação para que fosse realizado o fechamento da rua das Primaveras, no cruzamento com a rua das Tamareiras e avenida dos Tarumãs e a solicitação foi indeferida”.

De acordo com o documento obtido por Só Notícias, no indeferimento, a equipe técnica da secretaria apontou que “como não se verifica o interesse público no evento, deve-se evitar a exposição dos participantes a acidentes de trânsito”.

Diante do indeferimento, nenhuma das vias foi trancada e a Guarda de Trânsito não isolou as ruas ou calçadas, uma vez que, com o indeferimento o evento deveria ser realizado na sua integralidade dentro do estabelecimento comercial.

Conforme previsto no documento, a inobservância do previsto poderá ser punida com multa que varia entre cinco a 300 UFIR, independente das condições civis e penais cabíveis.

