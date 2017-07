Sinop: marido é denunciado por agressão e obrigar esposa a manter relação sexual

A mulher ainda disse que tenta terminar a relação com o suspeito, porém, o mesmo não aceita. Ele ainda estaria proferindo ameaças afirmando que irá matá-la. O marido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para as providências necessárias que o caso requer.

Policiais militares prenderam um homem de 44 anos no bairro Vila América, ontem. Ele foi denunciado pela própria esposa que relatou estar há alguns dias sofrendo ameaças e também estaria sendo obrigada a manter relações sexuais com o marido mediante agressão.

