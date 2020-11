Sinop perde e se mantém na lanterna do Brasileiro da Série D

Na última colocação do grupo A-2, com apenas 6 pontos, o Sinop Futebol Clube que precisaria vencer o São Raimundo (RR) neste sábado, no estádio Canarinho, para deixar a zona da degola, não conseguiu fazer o dever de casa e acabou de perdeu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Raí com um chutaço no ângulo.

Na próxima rodada, domingo (8), o Galo do Norte enfrente o Baré, às 15h30, no Gigante do Norte. Já o São Raimundo pega o Santos-AP, no Zerão.

O jogo começou em ritmo acelerado para os dois times. Logo no começo, José do Sinop tentou uma enfiada de bola para Tiago, mas a zaga parou a jogada. Na sequencia, José novamente na jogada arriscou de fora da área, mas mandou para longe, sem perigo. Sérgio cobrou falta ensaiada para José, o atacante bate cruzado, a bola explodiu na defesa e saiu pela linha de fundo.

O Mundão começou a apostar muito em ligações diretas e viradas de jogo para quebrar as linhas de marcação do Sinop. Aos 20 minutos, Tiago recebeu cruzamento na área, subiu mais alto que a defesa do Mundão, mas cabeceou no meio do gol e Marcão ficou com a bola. Tiago recebeu livre na área, a zaga voltou para marcar e ele tenta surpreender o goleiro Marcão, que defendeu o chute do atacante do Sinop.

Aos 25 minutos, Raí chutou no ângulo, sem chances para o goleiro do Galo: 1 a 0, Mundão. Na busca pelo segundo gol, Hicaro cobrou a falta de muito longe, com força, mas a bola subiu demais e saiu pela linha de fundo. Na reação do Galo, Tiago recebeu livre na área, a zaga voltou para marcar e ele tenta surpreender o goleiro Marcão, que defendeu o chute do atacante.

Aos 54 minutos, Wesley matou bola no peito em cruzamento e, ao chutar para o gol, foi travado pelo lateral Maia, do Mundão, que evitou o empate. Fim de primeiro tempo.

Na etapa complementar, a primeira finalização foi do Sinop com Sergio Vinicius, que chutou de pé esquerdo na entrada da área, mas foi no meio do gol e Marcão defendeu. Na sequencia, José recebeu na ponta direita, tentou bater por cima do goleiro, mas mandou para longe, sem perigo. Na reação do São Raimundo Hicaro subiu mais alto para cabecear, mas pegau mal e a bola sai pela lateral. Aos 13 minutos o Galo quase marcou o primeiro. Wesley saiu em velocidade desde o meio do campo, tocau para Tiarinha, que enfiou a bola para José, o atacante sai na cara do goleiro e mandou uma bomba para o gol, mas acerta no travessão.

O Mundão reagiu com Rafinha que recebe bola pela direita, foi na linha de fundo para o cruzamento, mas mandou pela lateral. O Sinop tentou trocar passes no setor ofensivo, mas o Mundão estava bem postado defensivamente.

O ritmo em campo claramente diminui, devido ao cansaço dos jogadores das duas equipes. Aos 40 minutos, o goleiro Marcão saiu errado, a bola voltou, ele se atrapalhou ao abafar para defender, a bola saiu das mãos e caiu nos pés de Robinson para finalizar, mas a zaga travou e depois tirou o perigo, evitando o gol do Sinop.

Na reação Belão recebeu na entrada da área, chuta forte, mas mandou por cima do gol do Sinop, sem perigo. Fim de jogo, São Raimundo-RR vence o Sinop por 1 a 0 no Canarinho.

31/10/2020

