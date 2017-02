Sinop: suspeito é baleado e morto durante tentativa de assalto em agência

A tentativa de assalto ocorreu em uma agência de uma cooperativa de crédito, localizada na avenida das Acácias, agora há pouco. Um dos suspeitos foi baleado por um segurança da unidade, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Um segundo suspeito conseguiu fugir e, até o momento, não foi capturado. Nenhuma outra pessoa se feriu.

De acordo com informações policiais, este suspeito baleado estava com uma arma, que ficou no local e foi apreendida. A Polícia Militar recebeu a informação de que os dois suspeitos entraram na unidade para praticar o assalto. Eles chegaram ao local em uma Honda CG verde, que foi estacionada nas proximidades.

No entanto, houve a reação por parte do segurança que baleou o suspeito e o outro fugiu. A PM está realizando buscas na tentativa de encontrar este segundo acusado. O suspeito morto não foi identificado.

A Perícia Técnica e Identificação Oficial foi acionada para realizar os procedimentos necessários e teria constatado de dois a três orifícios de entrada no corpo do suspeito morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

A Polícia Civil já iniciou as investigações. Como houve tentativa de assalto, o delegado Carlos Eduardo Muniz informou que o caso será repassado para a Delegacia de Roubos e Furtos (Derf). Ele explicou que neste primeiro momento é apontada a tese de legítima defesa (reação do segurança), porém, mesmo assim um inquérito será aberto para apuração o fato. Segundo ele, é necessário que faça um levantamento de tudo que ocorreu no local.

Ainda segundo o delegado, não houve troca de tiros no interior da unidade, apenas a reação por parte do segurança.

Uma fonte de Só Notícias, que estava na cooperativa no momento do assalto e prefere não se identificar, informou que havia poucos clientes e tudo foi muito rádio. “Eu estava de costas para a porta quando os assaltantes entraram. Ouvi o tiro, levei um grande susto e me joguei no chão. As outras pessoas também se jogaram. Eu acho que o segurança salvou a vida dele e a nossa também. Foram momentos tensos. Alguns funcionários se esconderam atrás das mesas. Eu me rastejei perto de móvel para me esconder”,

