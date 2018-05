Sinop vai fazer o maior ‘costelaço’ do mundo

Churrascada tem como objetivo arrecadar recursos para equipar o Hospital da Visão.

Serão 500 costelões, 6 caminhões de lenha, 200 quilos de sal grosso e para acompanhar, 3,6 mil quilos de arroz. Esses são alguns dos números do evento que será promovido pelo Lions Clube de Sinop, no dia 1º de maio. O churrasco tem proporção descomunal para que todos consigam ver. A ação visa arrecadar recursos para compra dos equipamentos do Hospital da Visão, uma unidade que está sendo construída pelo Lions Clube de Sinop. A entidade estima uma arrecadação de R$ 250 mil. O prédio do Hospital da Visão estará pronto em agosto desse ano.

Segundo Alfredo Garcia, presidente do Lions no município, os costelões foram vendidos “inteiros”. Cada costelão equivale a uma mesa, com 20 ingressos, tudo devidamente numerado e organizado para que não hajam falhas. O combo com 20 refeições foi comercializado a R$ 500,00 – R$ 25,00 por pessoa. Os organizadores esperam receber 10 mil pessoas no evento.

O almoço será na Paróquia São Cristóvão, lugar amplo o suficiente para as dimensões do evento. Para acomodar a todos, o Lions locou 8,5 mil metros quadrados de tendas. No dia do evento, 400 pessoas da entidade e colaboradores estarão trabalhando.

De acordo com Alfredo, a mobilização da sociedade em prol da causa não se limitou a compra dos ingressos para o costelão. Boa parte dos insumos que serão utilizados foram doados pela iniciativa privada. Da carne, o principal ingrediente, 60% foi em doação.

Churrasco de encher os olhos

Apesar do tamanho, o evento do Lions de Sinop não será o maior churrasco do mundo.

Esse título atualmente pertence à cidade de Cascavel, no Paraná. Também no dia 1º de maio, de 2017, o gaúcho Paulo Picanha organizou um evento na cidade paranaense, assando 450 costelões no fogo de chão. A marca fez o evento entrar no Guinness Book, o Livro dos Recordes.

Sinop baterá esse recorde em número de costeções, mas não no peso do churrasco. No evento de Cascavel foram 16 mil quilos de carne, incluindo além dos costelões outros 2 mil espetos de carne. No churrasco do Lions de Sinop serão cerca de 10 mil quilos. Como o propósito não é bater marcas e sim arrecadar recursos para o Hospital, o Lions sequer contatou os auditores do Guinness Book.

O Livro dos Recordes também concedeu o título de maior churrasco do mundo para a cidade de Montevidéu, no Uruguai, em fevereiro de 2018. Trata-se de uma segunda modalidade, que leva em conta o número de participantes e a extensão das grelhas. No churrascão uruguaio foram contabilizados mais de mil churrasqueiros que assaram 12 toneladas de carne em 1,5 quilômetro de grelha. Nesse sub-grupo, o recorde anterior era de 2006, do México, com um churrasco de 8 toneladas e 1,2 km de grelhas.

