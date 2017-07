Sinop vence Mixto em casa e vai à semifinal do Estadual sub-19

Fonte: Só Notícias/Alex Fama (foto: Só Notícias/Diego Oliveira) – O Galo do Norte venceu nos pênaltis por 4 a 2 a equipe Alvinegra em partida disputada no estádio Gigante do Norte, esta tarde. No tempo normal, o confronto terminou empatado em 1 a 1. Com isso, a decisão da vaga nas semifinais do Campeonato Mato-grossense sub-19 foi decidida nas penalidades máximas.

No primeiro confronto das quartas de final, no estádio Presidente Dutra, o “Dutrinha”, em Cuiabá, as duas equipes empataram em 2 a 2.

O Sinop agora aguarda a Federação Mato-grossense de Futebol para saber quem será seu adversário nesta próxima fase. O vencedor e vice deste campeonato terão vagas garantidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

