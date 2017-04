Sintepp protestou contra reforma da previdência em Novo Progresso

“Paralisação não afetou atendimentos em Novo Progresso”.

Agencias bancarias, hospital (pronto-socorro)e postos de saúde atenderam normalmente em dia de greve geral na cidade de Novo Progresso no sudoeste do Pará.

Agencias bancarias,hospital atenderam normalmente sem nenhuma alteração na rotina em dia de greve geral nacional.

A Greve Geral quer protestou contra a Reforma da Previdência afetou diversos setores nas cidades brasileiras, não prejudicou o atendimento na cidade de Novo Progresso nesta sexta-feira (28).

O Jornal Folha do Progresso circulou pelos órgãos em toda a cidade e encontrou atendimento normal e funcionários trabalhando.

Trabalhadores do SINTEPP participaram de uma manifestação nesta sexta-feira (28) no Centro de Novo Progresso. As escolas paralisaram as atividades. Eles são contra a Reforma Trabalhista e da Previdência do governo Temer.

O número de participantes foi estimado em 200 pessoas, que em carreata e através de um carro de som anunciavam o motivo da paralisação e manifestantes com faixas circulavam pelas ruas da cidade.

A concentração começou por volta das 8h na sede o sindicato, com espaço para falas dos representantes do movimento.

“A expectativa a nível nacional foi mexer com os brios deste governo e do Congresso”.

Houve parada para discursos de representantes da entidade e integrantes da manifestação que passou pela Prefeitura.

Entre os pronunciamentos as palavras usadas foi no sentido de dizer a esse governo que não vão deixar que tirem os direitos dos classistas com esta reforma trabalhista e da previdência. Nós não iremos trabalhar até morrer porque é isso o que eles querem. A classe da educação de Novo Progresso demonstrou que vai lutar contra a retirada do direitos da previdência social.

