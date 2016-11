Siprunp disponibiliza programa de incentivo a citricultura para produtores rurais do município e região

Segundo o presidente da Siprunp Sr. Agamenon Meneses, foi feito uma parceria entre a SEDAP com o sindicato do produtores rurais no programa de incentivo a citricultura no município e região.

Serão oferecidas mudas de limão, laranja e tangerina, mudas estas todas certificadas oriundas do município de Capitão Poço-Pa, os associados da SIPRUNP pagarão o preço de R$ 4,00 (Quatro reais) a muda, sendo que os pedidos das mudas podem ser feitos até o dia 16/11/2016. No pedido o associado paga 50% do valor e no início de fevereiro de 2017 paga o restante 50% do valor.

Agamenon explicou que no inicio do mês de fevereiro de 2017, haverá um dia de campo no município de Itaituba na fazendinha para orientar os produtores como plantar as mudas.

Os interessados tem que procurar o Sindicato dos Produtores Rurais do município de Novo Progresso.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso

