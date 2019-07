Siqueira Campos assume como senador e defende criação de mais estados

Plenário do Senado Federal durante sessão especial (transformada a partir da sessão não deliberativa) para homenagear a história e biografia de Siqueira Campos. À bancada, suplente do senador Eduardo Gomes (MDB-TO), Siqueira Campos, faz juramento. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Ex-governador Siqueira Campos assume mandato no Senado

Tomou posse nesta terça-feira (16), como senador da República, o ex-governador do Tocantins e ex-deputado federal Siqueira Campos (DEM-TO). Ele ocupa a vaga deixada pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO), que assumiu cargo no governo do estado.

Líder que deflagrou o movimento popular pela criação dos estados do Tocantins e do Amapá, durante a Assembleia Constituinte de 1988, Siqueira Campos defendeu, na cerimônia de posse, a criação de mais 13 estados no Brasil.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), transformou a sessão de posse em sessão especial e se disse privilegiado por presidir o Senado em um momento que classificou como histórico.

— Não canso de repetir que este, sim, é o momento histórico de prestígio, de homenagem, de honraria ao homem público que orgulha o estado do Tocantins e todo o Brasil. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui neste momento — afirmou Davi.

Em seu discurso, emocionado, Siqueira Campos citou verso do poeta Carlos Drummond de Andrade para dizer como se sente: “Tenho duas mãos e o sentimento do mundo”. O senador afirmou que é preciso ser solidário ao povo brasileiro, especialmente aos pobres. Também defendeu a criação de mais 13 estados, que, segundo ele, seria o mínimo, pois o ideal seria que o Brasil tivesse 50 estados.

— Temos um território imenso. Imaginem que, no Pará, há uma cidade cuja jurisdição é maior que a do estado do Tocantins praticamente. Refiro-me à cidade de Altamira — disse, sustentando que é preciso mudar essa realidade.

Compuseram a mesa na sessão o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; o vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro; o deputado federal Carlos Henrique Gaguim (DEM-TO); e o filho de Siqueira Campos, o ex-senador Eduardo Siqueira Campos.

Eduardo — que atuou no Senado de 1999 a 2007 e atualmente é deputado estadual em Tocantins — fez um discurso emocionado, em que afirmou se sentir um filho do Parlamento, pela história construída por seu pai. Ele disse ainda que aprendeu com o pai o valor do tempo.

— Você enfrenta o tempo, as dificuldades, é um reformista, um inconformado, um brasileiro que, das camadas mais simples, conseguiu representá-las e que sempre me disse: meu filho, aqueles sem nome e sem rosto, é por eles que nós temos que trabalhar. E você fez isso, pai — afirmou Eduardo.

Reconhecimento

Os senadores Wellington Fagundes (PL-MT) e Izalci Lucas (PSDB-DF) saudaram Siqueira Campos e relembraram sua trajetória como “homem determinado” que batalhou pela criação do estado do Tocantins e da construção da capital, Palmas.

— Siqueira Campos pode ser classificado como um bem durável da nossa política, não apenas pela longevidade dos seus 90 anos, mas principalmente pela sua obra. Seus atos muitas vezes incompreendidos pela política naquele momento tinham uma natureza essencial, que era a criação do seu querido estado do Tocantins, por desmembramento do estado de Goiás. Com habilidade e tenacidade, couberam a esse senhor as condições de finalizar uma luta de quase 200 anos dos moradores do então norte de Goiás — ressaltou Wellington.

A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) reconheceu “a história e o trabalho” de Siqueira Campos. Para ela, “a responsabilidade, a lucidez e a preocupação [do parlamentar] com o país trará grandes frutos para o Senado e para o Tocantins”.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) classificou Siqueira Campos com “um homem histórico da política brasileira”. Kajuru citou como uma das características do parlamentar “o fato de nunca ter perdido a esperança”.

Embora já oficialmente licenciado, Eduardo Gomes presidiu parte da sessão especial destinada à posse de Siqueira Campos, seu primeiro suplente. Eduardo Gomes — que se licenciou para assumir como secretário de Governadoria do Tocantins — disse ter recebido mensagens de todas as correntes políticas parabenizando Siqueira Campos pela posse.

Biografia

José Wilson Siqueira Campos nasceu em agosto de 1928 e completará 91 anos no próximo dia 1º. Foi o primeiro governador do Tocantins, cargo que exerceu por quatro vezes. Também foi deputado federal por Goiás e vereador na cidade de Colinas (GO). Ele assume o mandato que vai de 2019 a 2027.

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

