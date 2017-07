Sistema biométrico chega a 25 zonas eleitorais do Pará

Expectativa é que recadastramento biométrico chegue a todo estado até o final do ano

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) finalizou a primeira etapa de instalação dos kits de biometria ordinária em várias regiões do Estado. A ação significa que mesmo que o voto por meio da impressão digital não seja obrigatório, muitos eleitores já vão poder atualizar os dados e fazer o cadastramento biométrico.

Foram instalados cerca de 80 kits biométricos em 25 zonas eleitorais do Pará, que vão atender mais de 1 milhão de eleitores de 35 municípios. De acordo com o Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PA, Felipe Brito, “a expectativa é que até o final do ano, todo o estado esteja passando pelo processo de recadastramento biométrico. Vamos começar a segunda etapa de instalação dos kits da biometria em agosto e setembro para alcançar todos os eleitores paraenses”, destacou.

AGENDAMENTO

Na capital paraense, existem nove postos de atendimento para o recadastramento biométrico. Em oito deles, é necessário fazer o agendamento no site do TRE-PA. Já no Posto da Companhia Docas do Pará (CDP), a demanda é espontânea e o atendimento é feito por ordem de chegada. A capacidade de atendimento é de cerca de 1600 pessoas por dia.

Este ano, o recadastramento biométrico é obrigatório para os eleitores de Belém e mais três municípios: Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Floresta do Araguaia.

