Sistema de Gestão de Frota da PM pode passar a ser usado pela FAB

O Sistema foi apresentado pelo comandante do Almoxarifado, tenente-coronel Sandro Wagner do Carmo, e pelo chefe da Seção de Gerenciamento de Manutenção, major Marcelo Machado. Também participaram da reunião o 1º tenente João Victor, chefe da Subdivisão de Suprimentos (SDS); o 2º tenente Jorge Bezerra, adjunto da Subdivisão de Suprimentos, e o 2º tenente Augusto Vieira, chefe da Subdivisão de Manutenção (SDM).

O Sistema de Gestão de Gerenciamento de Manutenção da Frota Própria, utilizado há quase cinco anos pela Polícia Militar do Pará, pode servir de referência para a Força Aérea Brasileira (FAB). Na tarde da última terça-feira (21), três oficiais da FAB visitaram o Almoxarifado Central da PM, localizado no bairro do Souza, em Belém, para conhecer o sistema.

