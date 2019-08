Sistema do Bradesco cai e deixa clientes revoltados em Novo Progresso

Caixas eletrônicos da agencia em Novo Progresso sem sistema. (Foto:WhatsApp) – “Gente que porcaria, estou tentando fazer um saque desde sexta-feira (02), desde cedo, e não estou conseguindo, tô “p” da vida! Ninguém merece, se não fosse urgente tudo bem, mas poxa isso é uma falta de respeito com os clientes”. A reclamação foi postada pela empresária S. M.G no grupo de WhatsApp do Jornal Folha do Progresso.

Mas não é só ela que enfrentou problemas com o banco neste final de semana, a reportagem esteve até agência na avenida João Atilis e encontrou diversas pessoas reclamando do banco, um cartaz estava fixado na porta central na entrada da agencia em Novo Progresso avisando que estava sem sistema.

O Bradesco esta com o sistema fora do ar, os correntistas não estão conseguindo realizar pagamentos com uso dos caixas eletrônicos, saques e transferências, entre outros serviços afetados.

A agencia do Banco Bradesco de Novo Progresso detém a um grande numero de correntista incluindo os servidores da Prefeitura Municipal de Novo Progresso. Na cidade tem banco postal do Bradesco , neste sábado poucos tinham dinheiro para saque.

