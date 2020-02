Sisu 2020: instituições de ensino devem convocar estudantes da lista de espera a partir de hoje (10)

Etapa visa ocupar vagas não preenchidas durante a primeira chamada

Estudantes que aguardam na lista de espera do Sisu 2020 devem começar a ser convocados nesta segunda-feira (10) pelas instituições de ensino. A adesão à lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) iniciou em 29 de janeiro e permaneceu aberta até 4 de fevereiro.

Esse mecanismo visa dar oportunidades aos estudantes em vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. Neste processo, a escolha de duas opções de curso assinaladas durante o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) continua valendo.

O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior a partir do desempenho no estudante no Enem. Para participar é preciso ter obtido nota acima de zero na redação do exame.

