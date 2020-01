Sisu 2020: MEC confirma que inscrição começa nesta terça-feira (21) e divulga prorrogação

(Foto:Reprodução) – Edição do primeiro semestre tem 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país. Inscrição pode ser feita até as 23:59 do próximo domingo (26). Ministro afirma que erro no Enem se deu por problemas na impressão da prova.

Após erro na correção em cerca de 6.000 provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o ministro da Educação, Abraham Weintraub e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes confirmaram em rede social, na tarde desta segunda-feira (20), que as inscrições do primeiro semestre de 2020 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas nesta terça-feira (21) até as 23:59 do próximo domingo (26). Antes, as inscrições iam até a sexta-feira (24).