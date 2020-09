Site aponta: Paysandu desponta com mais de 70% de chance de classificação; Remo tem 36%

Paysandu e Remo vão se enfrentar em clássico no próximo sábado (03) (Foto:Cristino Martins)

O grupo A da Série C conta com os dois gigantes do futebol paraense

De acordo com projeções matemáticas do site Chance de Gol, o Paysandu é o time paraense com mais probabilidade de classificação no grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

Diante da conclusão da oitava rodada do Brasileirão, o Papão, que tem 11 pontos, desponta com 72% de chances de se estabelecer entre os quatro primeiros – estando abaixo apenas de Santa Cruz-PE (90%) e Ferroviário (86%). Ironicamente, o Paysandu é apenas o quinto colocado da competição – embora esteja numa campanha de recuperação, tendo duas vitórias e um empate nas últimas três rodadas.

O Remo, por sua vez, tem 36% de probabilidade de classificação, segundo os matemáticos do referido estudo. Numa escala, o Leão é o apenas o quinto colocado nesse aspecto – perde para Santa Cruz, Ferroviário, Paysandu, além de Vila Nova (44%) e Jacuipense (56%). O time azulino ocupa a terceira posição do grupo, somando 13 pontos.

Tanto Paysandu (0.4%) quanto o Remo (1,5%) têm probabilidade desprezíveis de rebaixamento, ainda conforme o site Chance de Gol.

Por:Nilson Cortinhas

