Site do Sisu apresenta problema para realizar inscrição

Alunos alegam que mesmo cadastrando os dados corretamente o site consta como inválido.

Candidatos que fizeram a 2ª etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em dezembro do ano passado, reclamam da dificuldade para se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que abriu no dia 24 de janeiro e vai até 27 do mesmo mês.

Alguns estudantes se sentem lesados, tanto pela avaliação do Enem na segunda fase quanto na falta de retorno do Ministério da Educação (MEC) sobre o problema no site do Sisu. A estudante paraense Jamille Rabeche, 18 anos é uma delas. “Faço parte de grupos em redes sociais e converso com pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu. Não consigo acessar o site, dá como inscrição inválida mesmo colocando os dados corretamente. Tentei entrar em contato com o MEC, mas a única resposta é que eles estão verificando o sistema. Algumas pessoas já até entraram com requerimento no Ministério Público pra caso não consigam realizar a inscrição pelo site”, comenta.

O Sisu é utilizado para distribuir vagas de graduação em universidades federais e estaduais públicas, por meio das notas do Enem, que podem selecionar até duas opções de cursos para pleitear uma vaga.

Em nota, o Ministério da Edução (MEC) informa que “as dificuldades de acesso relatadas por alguns candidatos que prestaram o Enem em qualquer uma das aplicações estão sendo sanadas.”

