Site exibe filmes pornográficos com bonecas e as vende por mais de R$ 8 mil

Bonecas que “estrelam” filmes pornôs no site Dool Banger (Foto:Reprodução)

Enredo é sobre “encontros” de humanos de bonecas realistas

Redação Integrada de O Liberal com informações do Techtudo

Sites com filmes chegam a um novo nicho, o de histórias de sexo entre bonecas e humanos. Claro que ao assunto é polêmico, mas o site Doll Banger não se importa em faturar com isso. Os assinantes têm acesso a filmes de média metragem, enquanto os não assinantes podem ver uma espécie de trailer.

O serviço é feito por meio de streaming e apresenta filmes com sexo explícito entre bonecas e homens. Além do serviço de streaming com imagens em 4k, o site faz propaganda de loja onde se pode comprar as bonecas que estrelam os vídeos pornôs. Quanto custam? Acima de R$ 8 mil.

As bonecas do site passam por uma estratégia de humanização. O marketing inclui nomes para as personagens e têm uma biografia com todo tipo de fantasia. São 11 bonecas que tentam ser reproduções realistas de mulheres.

