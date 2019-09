Site voltado para conscientização sobre o câncer é criado por estudantes brasileiros

Plataforma tem como objetivo ressaltar o diagnóstico precoce da doença

Uma coisa é certa: quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor será o tratamento. Pensando nisso, estudantes do estudantes do 8º período do Curso de Jornalismo do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) criaram o site “Câncer em Pauta”, que tem entre os principais objetivos produzir conteúdo jornalístico que alerte para a importância do diagnóstico precoce da doença.

Lançado no último dia 11, o site foi criado pelos estudantes Jhennifer Rayane, Isabela Teixeira, Isadora Tavares, Julliane Souza e Lélis Félix como produto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob orientação da professora Laryssa Caixeta.

Já a ideia do site surgiu a partir da sugestão da graduanda Isadora Tavares, que acompanhou todo o processo quimioterápico da sua mãe, diagnosticada com câncer de mama. A família não sabia lidar com a situação, pois tinha poucas informações sobre a doença.

Então, movida pela necessidade de compartilhar conhecimento com pacientes e familiares que vivem o mesmo processo, Isadora sugeriu ao seu grupo de TCC que fizessem um trabalho com essa temática. Os colegas acataram a ideia e dedicaram o primeiro semestre deste ano para as pesquisas. “A maioria das matérias surgiu das dúvidas de pacientes. Pretendemos continuar para levar mais informações até as pessoas”, declara umas das fundadoras do site, Isadora Tavares.

Na plataforma, os visitantes podem encontrar textos e vídeos a respeito do tratamento da doença e, também, mensagens motivacionais como depoimentos de pessoas que venceram o câncer. Além disso, o internauta pode interagir enviando dúvidas que podem ser transformadas em novas matérias.

Curso de Jornalismo Educa Mais Brasil 2020

Ficou interessado em iniciar os estudos na área de Jornalismo e assim como os estudantes criar algo que contribua para a melhoria da qualidade de vida de outras pessoas? O Educa Mais Brasil oferece bolsas de estudo para curso de graduação e pós-graduação em instituições de ensino privadas de todo o Brasil. Os descontos podem chegar até a 70%. O processo é simples e, após a conclusão do curso, não há cobranças de taxas extras. Basta acessar o site Educa Mais 2020, localizar as ofertas de bolsas para a sua região e clicar em “quero esta bolsa”.

Quais são as disciplinas essenciais na grade curricular de Jornalismo?

– Cibercultura

– Assessoria de Imprensa

– Ciências Sociais

– Comunicação e Expressão

– Edição Jornalística

– Editoração em Jornalismo Impresso

– Ética e Regulamentação em Comunicação

– Fotografia

– Semiótica

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...