Situação de BR’s preocupa Líder do PRP

O Vereador pede apoio dos governos municipal, estadual e federal para que seja tomada providências emergenciais para a conclusão das obras de trafegabilidade das rodovias e esclarecimento e acompanhamento do processo de concessão da BR 163, no trecho de Sinop (MT) até Miritituba (PA).

O parlamentar fala de sua preocupação mediante a Nota de Repúdio emitida pela Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES) sobre as atuais condições de trafegabilidade das BR’s que ligam o País ao nosso Município. As rodovias servem de caminho para a produção que vem para região e também para o tráfego de pessoas. Todo os anos a população sofre por conta das fortes chuvas durante o período do inverno amazônico, “as rodovias são vias de mão dupla, assim como não entra não saem cargas e produção”, relatou.

