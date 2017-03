Situação de Emergência – 4 mil doses de vacina contra febre amarela chegam a Alenquer.

Foto: Antenor Filho – A medida faz parte do plano emergencial no município em virtude de um caso de morte confirmado em decorrência da doença

Equipes da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), responsáveis por reforçar o trabalho contra a febre amarela, realizam, neste sábado (25), operações de combate à doença pelo oeste paraense. Na noite da última sexta-feira (24), o município de Alenquer, região em que um caso de morte em decorrência da doença já foi confirmado e outras duas mortes estão sendo analisadas para saber se possuem relação com a endemia, recebeu quatro mil doses da vacina que combate a febre amarela. Ao todo, dez mil doses serão enviadas para Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre e Curuá, municípios do oeste paraense que estão sob alerta da doença.

Além de uma maior cobertura vacinal na zona rural, outros procedimentos fazem parte do plano emergencial do Estado contra a febre amarela, como a borrifação contra o mosquito Aedes Aegipty nas casas e ações de educação em saúde entre os moradores e profissionais de saúde. Nesta manhã, as equipes de saúde estão se dirigindo para aplicar as doses da vacina nos moradores das comunidades Bela Vista, Currutela e Camburão.

ANÚNCIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS

Foto: Antenor FilhoFoto: Antenor FilhoSimultaneamente com as ações de combate à doença, o Secretário de Saúde Pública, Vitor Mateus, participa, neste momento, de uma sessão na Câmara Municipal de Alenquer para anunciar medidas emergenciais que o Governo do Estado executa na zona rural do município. Autoridades locais, vereadores, população e imprensa participam da apresentação.

Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho de Zoonoses, Fernando Esteves, a prioridade é garantir a vacinação imediata na zona rural, já que a febre amarela é uma doença silvestre, não urbana.

CASOS DE MORTE EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA NO PARÁ

É de Alenquer a primeira morte por febre amarela confirmada no Estado este ano. A vítima, um menino de 11 anos, morador da zona rural, morreu na semana passada, no Hospital Regional de Santarém. Após a confirmação, a Sespa anunciou medidas emergenciais para combater a efermidade nos cinco municípios sob influência direta da doença na região – Curuá, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre e Alenquer.

Duas outras mortes de moradores da zona rural de Alenquer ocorridas nesta semana – de uma criança de 10 anos e um rapaz de 23, ambos internados no Regional de Santarém – são considerados casos suspeitos de febre amarela. A confirmação ou descarte virá do Instituto Evandro Chagas, que faz a análise do material recolhido.

O município é um dos quatro (ao lado de Belém, Marituba e Rurópolis) onde foram registradas este ano mortes de macacos que tinham a doença. Foram seis no total.Por ORM

Alenquer decreta situação de emergência devido a febre amarela

O município de Alenquer, no oeste do Pará, decretou situação de emergência neste sábado (25) em função da febre amarela na região. Um menino de 11 anos, morador da zona rural de Alenquer, teve morte confirmada por febre amarela. Duas pessoas que estavam internadas em Santarém, com suspeita da doença faleceram e dois adolescentes continuam internados. Na região foram encontrados macacos mortos. Com o decreto o município fica autorizado a desenvolver ações urgentes para medidas de prevenção.

Neste sábado (25) mais 10 mil doses da vacina foram disponibilizadas para o município. Segundo a Secretaria de Estado do Pará (Sespa), moradores das comunidades rurais terão prioridade na campanha de vacinação.

Outro setor que entrou no decreto emergencial é o de infraestrutura. De acordo com informações repassadas ao G1, as estradas que ligam a zona urbana às comunidades rurais de Alenquer estão precárias, dificultando o acesso dos profissionais da saúde que estão realizando a campanha de vacinação.G1 Santarém

