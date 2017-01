SÓ ESSE FINAL DE SEMANA FORAM TRÊS HOMICÍDIOS REGISTRADOS, DESTA VEZ UM NO KM 180 MUNICIPIO DE JACAREACANGA

Fotos: Via Whatsapp

Mais um homicídio aconteceu neste final de semana no km 180 município de Jacareacanga, até o momento a Policia Civil só sabe do apelido da vitima que é conhecido como “Neguinho”. Segundo informações repassadas, a Policia tem dificuldades para desvendar o caso, pois a própria população da comunidade não colabora com a investigação.

Segundo informações do delegado Djalma Pereira as investigações já estão sendo feitas. Ainda de acordo com delegado, de hoje para amanhã uma equipe da PC estará se deslocando para o km 180, para tentar colher mais informações, para chegar ao autor desse crime. Para saber também o que motivou o mesmo tirar a vida do Neguinho.

fonte: http://facebook.com/plantao24horasnews (Weslen Reis)

