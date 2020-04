Só metade das ligações de apoio em telemedicina a casos de covid-19 no Pará tem sucesso, diz Sespa

Em parceria com a Sespa, Hospital Albert Einstein está entrando em contato para oferecer apoio remoto a pacientes (Foto:Reprodução/Pexel)

Serviço que oferece consultas médicas remotas com especialistas do Albert Einstein ainda não teve adesão desejada

Metade das ligações feitas por um sistema de teleconsutoria e telemedicina de apoio a doentes com covid-19, oferecido pela saúde pública do Pará, em parceria com o hospital paulista Albert Einstein, ainda não consegue ser efetivada com sucesso para cumprir a iniciativa de apoio a esses casos no Pará. É o que admitiu esta sexta-feira (24), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em balanço do serviço, oferecido desde o último dia 16 de abril.

O governo do Pará vem disponibilizando a todos os pacientes com resultado positivo para a covid-19 um serviço de telemonitoramento, com médicos e enfermeiros do Hospital Albert Einstein (HAE). O serviço, que resulta da parceria entre o hospital, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa), está substituindo, momentaneamente, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Projeto Telemedicina Pará, que é desenvolvido em parceria com a Sespa.

O projeto oferece consultas médicas com especialistas do Albert Einstein, por meio de teleconsultoria, tendo de um lado um médico especialista do hospital e do outro o paciente, acompanhado por um clínico geral.

Via telefone com o hospital Albert Einstein

O atendimento ocorre da seguinte forma: os pacientes irão receber uma ligação do hospital Albert Einstein para uma consulta médica com especialistas da unidade. É necessário ficar atento à chamada. “Só deverá receber a ligação a pessoa que realizou o teste e foi positivada para covid-19, não esteja hospitalizada e que tenha fornecido o telefone para contato”, ressalta a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa).

O diretor de desenvolvimento de sistemas da Prodepa, Gustavo Costa, informou que o trabalho de telemonitoramento é desenvolvido a partir do sistema que a Prodepa criou para centralizar as informações sobre notificação e confirmação de casos de covid-19 no Pará.

Esse sistema reúne todos os dados pessoais dos pacientes e as informações do primeiro atendimento realizado em unidade de saúde ou hospital. “A partir da publicação do boletim pela Secretaria de Estado de Comunicação, é gerada e enviada para o Hospital Albert Einstein a lista e todas as informações dos casos positivos não hospitalizados atendidos tanto em serviços públicos como privados”, explica Costa.

Meta ainda não foi alcançada

Segundo a coordenadora de Operações da Telemedicina do hospital Albert Einstein, Renata Albadejo, a equipe é formada por enfermeiros e médicos pneumologistas, e só são monitorados casos confirmados laboratorialmente. “Até o momento foram realizados cerca de 100 contatos bem sucedidos com pacientes. Mas cerca de 50% das tentativas de comunicação não são alcançadas”, disse a coordenadora.

Renata Albadejo explicou ainda que a enfermeira do Hospital Einstein telefona para o paciente e coleta todas as informações de saúde relacionadas à infecção por covid-19 e suas complicações. “Seguimos uma árvore de decisão ao final de cada contato e decidimos por manter o monitoramento, encaminhar para atendimento presencial ou liberar para atividades habituais. Porém, quem libera é o médico, após um contato agendado por videoconferência com o paciente”, detalhou.

O Telemedicina Pará é uma inciativa do governo do Estado, por meio da Sespa e Prodepa. Até o momento, o serviço realizou quase 100 contatos bem sucedidos com pacientes de 13 municípios paraenses.

Para ter acesso ao serviço

Os pacientes irão receber uma ligação do Hospital Albert Einstein para uma consulta médica com especialistas da unidade. É necessário ficar atento à chamada.

A Sespa ressalta que só deverá receber a ligação a pessoa que realizou o teste e foi positivada para covid-19, e que não esteja hospitalizada, além de ter fornecido o telefone para contato (com informações da Agência Pará).

Por:Redação integrada de O Liberal

