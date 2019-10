sob escombros, vítimas telefonam e jovem faz selfie

(Foto:© Reprodução) – O estudante Davi Sampaio Martins, de 22 anos, enviou uma selfie (imagem) para a família para dizer que estava bem

O governo do Ceará informou que nove pessoas foram resgatadas com vida do prédio residencial de sete andares que desabou nesta terça-feira, 15, em Fortaleza. As nove pessoas ficaram feridas e pelo menos outras nove teriam ficado presas nos escombros.

Leia Também:Vídeo mostra momento em que prédio desaba em Fortaleza. Veja

Das pessoas resgatadas com vida, duas teriam conseguido telefonar para parentes, mesmo sob os escombros. O estudante de arquitetura, Davi Sampaio Martins, de 22 anos, enviou uma selfie (imagem) para a família, para tranquilizar e ajudar no momento do resgate, como relatou o Diário do Nordeste. Segundo parentes, ele estava no 1º andar, saiu correndo pelas escadas e foi atingido por escombros. Ainda nesta terça, amigos fizeram “vaquinha online” já pensando em uma forma de dar uma nova moradia a Martins, que teria perdido todos os bens.

Outros três feridos resgatados foram encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IJF): Cleide Maria da Cruz Carvalho, de 60 anos; Maria Antônia Peixoto, de 72 anos; e Gilson Moreira Gomes, de 53 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Por:Estadao Conteudo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...