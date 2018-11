Sob forte comoção, casal que morreu em acidente na BR-163 é sepultado em Novo progresso

Terminou no fim da tarde desta segunda-feira (19) o velório e sepultamento, em Novo Progresso do casal Diego Palangani e Mariane Bonotto, vitimas de acidente na BR-163, ocorrido na tarde de domingo (18). O Casal retornava de uma festa na comunidade Bandeirantes distante 15 km da cidade de Novo Progresso.(Igreja Santa Luzia-Foto/Jornal Folha do Progresso)



O velório ocorreu durante a noite de domingo e o dia de segunda-feira (19), na capela Santa Luzia, a missa de corpo presente foi realizada por volta das 18h00mn, os corpos seguiram em cortejo até o cemitério municipal as margens da rodovia BR 163.

O sepultamento foi marcado pela comoção dos familiares e amigos das vítimas. Parte dos presentes estavam comovidos com trágico acidente que fez as duas vitimas.

O Casal Diego x Mariane, foi homenageado pelos amigos motorista de caminhão boiadeiro que seguiram em cortejo até o cemitério, onde fizeram soar as buzinas dos caminhão no momento do sepultamento do amigo.

A tragédia

O acidente aconteceu quando o casal retornava de uma festa na comunidade bandeirante, o veiculo que Diego dirigia foi desviar de uma motocicleta e acabou por colidir na lateral de uma carreta que estava estacionada as margens da rodovia, o impacto da batida destruiu a frente do veiculo e arremessou para fora da BR. Mariane morreu no local, Diego foi socorrido e estava sendo transferido para outro município (hospital) momento que veio óbito.

Filhos

Diego Palangani deixa um filho de oito anos , de outro casamento.

