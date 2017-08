Sob forte esquema de segurança cegonhas com novas camionetes do IBAMA chegam em Novo Progresso

Sob forte esquema de segurança Ibama recebe novas caminhonetes para fiscalização.

Viaturas da Força Nacional fizeram a segurança das cegonhas com as viaturas do Ibama até o município de Novo Progresso. Elas chegaram nesta quinta-feira(10), e foram direto para o pátio do IBAMA em Novo Progresso.

O Ibama recebeu os veículos novos para substituírem a frota atual. São Hilux que servirão as equipes da fiscalização ambiental, para que possam enfrentar as situações de terreno imprevisíveis sem perigo de paralisação nas ações por quebra nas caminhonetes. As cegonhas com as novas caminhonetes chegaram em Novo Progresso na noite desta quinta-feira (10), sob escolta da Força Nacional.

No inicio do mês de Junho uma cegonha com 8 camionetes foram incendiadas na comunidade de Cachoeira da Serra.

Os novos veículos já vêm equipados com rastreamento, comunicação via satélite e rádios digitais para auxiliar e melhorar a fiscalização do Ibama com condições de trabalho.

As caminhonetes ficarão a disposição da superintendência do IBAMA de Santarém e serão usadas na fiscalização dos crimes ambiental na região.

