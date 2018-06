Sob os olhares de Tite, Inglaterra bate a Costa Rica em amistoso

(Foto: © Reuters/Jason Cairnduff)- A Inglaterra terminou sua fase de testes antes da Copa do Mundo com o saldo positivo. Nesta quinta-feira (7), a equipe mista dos Three Lions bateu a Costa Rica por 2 a 0 no estádio Elland Road, em Leeds. Marcus Rashford e Danny Welbeck fizeram os gols dos anfitriões.

Com o resultado, a Inglaterra chegou à sua segunda vitória nos dois amistosos marcados antes de a equipe estrear na Copa contra a Tunísia, no dia 18 de junho. No último sábado, a equipe titular de Gareth Southgate havia vencido a Nigéria por 2 a 1.

Já a Costa Rica, uma das adversárias do Brasil na primeira fase, terá ainda mais um teste que antecede o embarque para a Rússia. Os Ticos enfrentarão a Bélgica na próxima segunda-feira (11), antes de iniciar sua participação no Mundial contra a Sérvia, no próximo dia 17.

Dominando o jogo desde o início apesar da ausência de estrelas como Raheem Sterling e Harry Kane entre os titulares, a Inglaterra abriu o placar logo aos 12 minutos com um lindo gol. Após receber passe de Loftus-Cheek, Rashford girou em cima da marcação e acertou um forte chute de efeito, que encobriu Navas.

Trocando passes com grande tranquilidade contra os latinos, a equipe anfitriã conseguiu ampliar o marcador com Welbeck. Dele Alli fez tabela com Rashford pelo lado esquerdo e cruzou para o atacante do Arsenal, que apareceu livre na segunda trave, aos 30 minutos.

Além dos mais de 35 mil pagantes, o Elland Road recebeu um convidado especial. Logo depois de comandar o treinamento da seleção brasileira em Londres, Tite pegou um helicóptero e foi até Leeds para acompanhar a Costa Rica, rival do Brasil no Grupo E.

A Costa Rica é o adversário do Brasil na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O jogo está marcado para o dia 22 de junho, em São Petersburgo. A estreia brasileira será no dia 17, contra a Suíça, em Rostov. O duelo contra a Sérvia fecha a primeira etapa, dia 27.

