Sobe número de casos confirmados de Covid-19 em Santarém, Oriximiná e Almeirim

SARS-CoV-2, o novo coronavírus, responsável por causar a Covid-19 — Foto: Scientific Animations/Wikimedia Commons/Divulgação

Boletim da Sespa não traz Informações sobre o estado clínico das pessoas com exames positivos.

De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa) divulgado neste domingo (26) subiu o número de casos confirmados de Covid-19 em Santarém, Oriximiná e Almeirim, no oeste do Pará. Santarém soma 53 casos, Oriximiná sobe de 3 para 4 e Almeirim tem 2 casos. O boletim não detalha o estado clínico dessas pessoas.

No boletim divulgado pela Sespa à tarde, foram confirmados 4 novos casos Santarém, de mulheres com 23, 28, 53 e 75 anos, que segundo a Prefeitura, estão em isolamento domiciliar, em observação e sem complicações graves.

Às 19h, foram informados mais 10 casos positivos em Santarém. Desse total, oito confirmados pela Sespa: 3 mulheres de 26, 39 e 41 anos; e 5 homens de 42, 43, 57 e 58 anos. Sendo que o paciente de 57 anos foi divulgado, em boletim anterior, pela Sespa como sendo caso do município de Oriximiná, mas, ele está em Santarém, onde foi infectado pelo vírus. Os outros dois casos foram positivados por meio de testes rápidos, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Dois homens, de 43 e 53 anos.

Em Oriximiná, o novo caso é de um homem de 57 anos. Enquanto que em Almeirim, o caso confirmado é de uma mulher de 34 anos. No sábado (25) à noite, foi confirmado o primeiro caso do município, uma adolescente de 15 anos.

No total, o Pará tem 1.867 pessoas que testaram positivo, 879 recuperados, 100 mortes, 593 testes em análise e 1.859 casos descartados, segundo o boletim da Sespa.

Santarém

De acordo com o boletim divulgado neste domingo, existem 12 pessoas recuperadas, 68 resultados negativos, 54 análises, 5 mortes e 542 monitorados.

Segundo a Prefeitura, dos 43 casos confirmados de Covid-19, 5 são óbitos; 7 pessoas estão internados na clínica hospitalar do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e 2 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do mesmo hospital. Outros 17 pacientes estão em isolamento domiciliar.

Tanto para os casos confirmados quanto para os casos suspeitos e notificados/monitorados, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tem uma equipe de referência técnica para o acompanhamento diário dos pacientes. Cada profissional de saúde está responsável por zonas da área urbana, além das regiões de Rios e Planalto.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...