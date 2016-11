“Sobe para 11 às vítimas de acidente com ônibus em Trairão”

“Duas morrem no PSM em Santarém”.

Dois homens que estavam entre as vítimas que sobreviveram a um acidente no município de Trairão morreram no Hospital Municipal de Santarém (HMS) no domingo (27). O acidente ocorreu dia 20 de novembro, quando uma carreta se chocou contra um micro-ônibus deixando nove pessoas mortas. Com as novas vítimas, o número de mortos subiu para onze.

O Jornal folha do Progresso , anunciou pela manha desta segunda-feira que seria dez números de mortos no acidente.

De acordo com o HMS, Washington Rodrigues de Andrade, de 52 anos, que estava internado em Santarém desde o dia 21 teve paradas cardiorrespiratórias em consequência do politraumatismo sofrido após a batida e morreu durante a noite de domingo. Enderson Lima da Silva, que foi transferido no sábado (26) morreu na tarde de domingo. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Washington passou por necropsia e deve ser liberado nesta segunda-feira (28) para a família fazer o traslado para o município de Itaituba, onde ele morava.

O acidente aconteceu na BR-163, no distirto de Caracol a 18 km de Trairão. Sobreviventes do acidente relataram que o motorista da carreta teria perdido o controle do veículo, batido em uma caminhonete e atingido o micro-ônibus, que seguia da cidade de Itaituba em direção ao município de Novo Progresso com dezessete passageiros.

Ao todo, três vítimas transferidas para Santarém. Os primeiros a serem encaminhados para município foram Washignton de Andrade e Camila Soares Carvalo, de 22 anos.

Em nota, o PSM informou que Camila foi transferida para o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA). O G1 entrou em contato com o HRBA para saber o estado clínico de Camila e aguarda resposta.

