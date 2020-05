Sobe para 128 número de casos confirmados de Covid-19 em Santarém com 11 óbitos; 35 pacientes aguardam resultado de exames — Foto: Lakruwan Wanniarachchi / AFP

Em boletim epidemiológico de Covid-19 divulgado às 20h30 desta segunda-feira (4), a Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, informou 14 novos casos confirmados. O número total subiu de 114 para 128 . Segundo o boletim, o número de pessoas recuperadas subiu de 17 para 22.

Mais um óbito por Covid-19 foi registrado no município, somando 11 óbitos até está segunda-feira. Santarém tem 119 resultados negativos de coronavírus, e 35 amostras seguem em análise. Existem 826 pessoas notificadas/monitoradas, e 175 que já foram liberados do monitoramento pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O óbito contabilizado no boletim epidemiológico de hoje é de um homem de 57 anos, natural de outra cidade, mas que realizava tratamento oncológico em Santarém, onde residia desde janeiro e onde teria contraído o vírus. Ele já estava positivado e faleceu no Hospital Regional do Baixo Amazonas.

Os 14 novos casos confirmados são sete homens de 28, 32, 33, 39, 39, 40 e 52 anos de idade; e sete mulheres de 27, 32, 33, 38, 35, 32 e 42. Do total de 128 pacientes confirmados de Covid-19 (100 pelo Lacen/Pa e 28 por testes rápidos), 9 estão na clínica do HRBA e 6 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do mesmo hospital. Outros 80 pacientes estão em isolamento domiciliar.

Dos 35 pacientes das análises (casos suspeitos) em espera, 12 estão na clínica do HRBA, 4 na UTI do HRBA, 12 no Hospital de Campanha, 5 em isolamento domiciliar e 2 em outros hospitais.

A Prefeitura reforça que o isolamento social, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo coronavírus.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...