Sobe para 20 número de casos confirmados de Covid-19 em Santarém; município registra segunda morte

Sobe para 20 número de casos confirmados de Covid-19 em Santarém — Foto: Paulo Chiari/EPTV

Na região oeste do Pará, os municípios de Juruti e Monte Alegre registraram os primeiros casos positivos de Covid-19.

O número de casos confirmados de Covid-19 em Santarém, oeste do Pará, subiu de 13 para 20. Em boletim epidemiológico divulgado às 22h30 desta quarta-feira (15) pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) constam 7 novos casos positivos no município, de pacientes que tiveram amostras analisadas no Laboratório Central (Lacen). A Prefeitura de Santarém comunicou o segundo óbito por Covid-19 na cidade.

Dos sete pacientes de Santarém que positivaram para Covid-19, seis são homens com 19, 35, 41, 52, 55 e 87 anos, e uma mulher de 83 anos.

De acordo com a Prefeitura de Santarém, no município existem 08 pessoas recuperadas, 44 resultados negativos, 13 em análise e 02 óbitos.

A segunda morte por Covid-19 em Santarém, oficializada pela Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) foi de um homem de 55 anos. O paciente era morador de rua. Sua coleta foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA). Ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de isolamento do Hospital Regional do Baixo Amazonas, mas não resistiu.

A Prefeitura destacou que tanto para os casos confirmados quanto para os suspeitos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tem uma equipe de referência técnica para o acompanhamento diário dos pacientes. Cada profissional de saúde está responsável por zonas da área urbana, além das regiões de rios e planalto.

Balanço

Nos municípios de Juruti e Monte Alegre, também na região oeste do Pará, foram confirmados os primeiros casos da doença. Em Juruti testaram para Covid-19, dois homens, sendo um de 42 e outro de 86 anoa, e uma mulher de 59. Em Monte Alegre o primeiro caso positivo é de uma mulher de 78 anos.

A Sespa não divulgou informações sobre o quadro clínico dos pacientes e nem se estão em isolamento domiciliar ou hospitalizados.

De acordo com a Sespa há 487 casos confirmados de Covid-19 no Pará, 1.407 casos descartados, 244 casos em análise e 21 óbitos. A atualização ocorreu às 22h30 desta quarta-feira.

