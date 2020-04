Sobe para 310 o número de casos de Covid-19 no Pará

Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais 51 novos casos no segundo boletim informativo desta segunda-feira, 13.(Foto:Reprodução)

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou na noite desta segunda-feria (13) mais 51 casos de pacientes infectados com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no estado. A informação foi divulgada pelas redes sociais da secretaria. Com as confirmações, o Pará registra 310 casos da doença, e 14 mortes.

De acordo com a Sespa, os pacientes são:

Mulher, 45 anos, de Belém

Homem, 38 anos, Parauapebas

Homem, 39 anos, de Belém

Mulher, 76 anos, de Ananindeua

Homem, 65 anos, de Belém

Homem, 61 anos, de Belém

Mulher, 75 anos, de Belém

Mulher, 72 anos, de Belém

Homem, 54 anos, de Belém

Homem, de 49 anos, de Belém

Mulher, 82 anos, de Belém

Criança (H), de 10 anos, de Castanhal

Mulher, 47 anos, de Belém

Homem, 78 anos, de Belém

Mulher, 35 anos, de Belém

Mulher, 32 anos, de Belém

Mulher, 74 anos, de Belém

Mulher, 73 anos, de Belém

Mulher, 56 anos, de Belém

Mulher, de 41 anos, de Belém

Homem, de 44 anos, de Belém

Mulher, de 22 anos, de Belém

Homem, 30 anos, de Belém

Criança (M), 7 anos, de Marituba

Mulher, de 42 anos, de Belém

Homem, de 26 anos, de Ananindeua

Mulher, de 35 anos, de Belém

Mulher, de 80 anos, de Castanhal

Mulher, de 38 anos, Belém

Homem, de 69 anos, de Capanema

Homem, de 16 anos, de Belém

Mulher, de 48 anos, de Abaetetuba

Homem, de 64 anos, de Belém

Homem, de 42 anos, de Conceição do Araguaia

Mulher, de 56 anos, de Belém

Mulher, de Belém

Mulher, de Belém

Homem, de 74 anos, de Belém

Homem, de 43 anos, de Belém

Criança (M), de 11 anos, de Belém

Mulher, de 34 anos, de Belém

Mulher, de 42 anos, de Belém

Mulher, de 50 anos, foi de Belém

Homem, de 41 anos, de Belém

Mulher, de 60 anos, de Belém

Homem, de 54 anos, de Belém

Mulher, de 59 anos, de Belém

Mulher, de 53 anos, de Belém

Homem, de 23 anos, de Barcarena

Homem de 83 anos, de Marituba

Segundo o último boletim da Sespa, divulgado às 22h30 desta segunda-feira (13), o Pará possui 189 casos em análise da doença e 1306 descartados.

Ainda não há informações de como os pacientes contraíram a doença, se foi por transmissão comunitária ou um caso importado.

Faixa etária dos pacientes com Covid-19 no PA

Por G1 PA — Belém

Fonte: Secretaria de Saúde do Pará – Sespa

