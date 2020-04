Sobe para 49 o nº de infectados pelo novo coronavírus no Pará

Mais quatro casos foram confirmados nesta quinta-feira, 2, pela Secretaria de de Saúde do Pará (Sespa). Três pacientes são idosos.(Foto:Reprodução)

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou mais quatro casos do novo coronavírus no estado. A informação foi divulgada pelas redes sociais da Sespa pela tarde e atualizada na noite desta quinta-feira (2). Com as atualizações, o Pará registra agora 49 infectados pelo vírus.

De acordo com a Sespa, três pacientes são idosos. Veja os novos casos:

Homem, 65 anos, de Belém.

Homem, 64 anos, de Belém.

Homem, 64 anos, de Ananindeua.

Mulher, 26 anos, de Belém.

A Sespa não informou como esses pacientes contraíram o vírus, se foi um caso importado ou por transmissão comunitária. Além disso, não há informações sobre o estado de saúde dos infectados.

O Pará possui um óbito registrado pela Covid-19. Além disso, 43 casos seguem em análise e 952 foram descartados, de acordo com o último boletim da Sespa, às 19H.

Coronavírus no Pará

Entre os 49 confirmados até esta quinta-feira (2), a maioria dos infectados está entre a faixa etária de 20 a 50 anos, com 34 casos. Segundo os números, 25 dos pacientes diagnosticados são mulheres, 23 são homens e uma criança não teve o sexo identificado.

Veja o perfil dos diagnosticados:

0 a 10: 1 caso

11 a 19: 1 caso

20 a 30 anos: 12 casos

31 a 40: 11 casos

41 a 50: 11 casos

51 a 60: 7 casos

61 a 70: 5 casos

Medidas de restrição

Um decreto estadual estabeleceu medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Shoppings, bares e restaurantes estão fechados. Aulas estão suspensas. Órgãos públicos funcionam em regime de escala remota ou com atendimento reduzido. Terminais rodoviários e hidroviários já não podem mais fazer viagens interestaduais, bem como voos internacionais estão proibidos de pousar em Belém.

