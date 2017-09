Sobe para 61 número de mortos após terremoto no México

Tremor de 8.2 atingiu sul do país nesta sexta

A Proteção Civil do México anunciou há pouco que o número de mortos por conta do terremoto subiu para 61 pessoas.

Um tremor de 8.2 de magnitude atingiu o sul do país na manhã desta sexta. Segundo a imprensa local, a área de Oaxaca foi uma das mais atingidas. Equipes de resgate informam que 45 pessoas morreram na região. O epicentro foi próximo à fronteira com a Guatemala e foi sentido na Cidade do México, capital do país.

Dados geológicos afirmam que o sismo é um dos maiores no México nos últimos 100 anos. Em 1932 foi registrado um com a mesma magnitude. Em 1985, um de 8.1, apesar de mais fraco, deixou 10 mil pessoas mortas.

Fonte: Notícias ao Minuto.

