Sobe para 83 número de casos positivos de Covid-19 em Santarém com sete óbitos

Coronavírus — Foto: Getty Images via BBC

Casos foram divulgados em boletim da Prefeitura no início da noite desta quarta-feira (29).

Subiu de 70 para 83 os casos confirmados de Covid-19 em Santarém, no oeste do Pará. Casos foram divulgados em um novo boletim na noite desta quarta-feira (29). A Prefeitura informou também que no município são 17 pessoas recuperadas, 82 resultados negativos, 35 estão em análises, e 642 notificados/monitorados.

Dos 13 novos casos, 4 são homens de 19, 33, 36, e 66 anos; e 9 mulheres de 27, 27, 30, 36, 40, 43, 53 e 67 anos de idade. O outro caso, é de uma mulher de 37 anos, a agente comunitária de saúde (ACS) Silvianne da Fonseca Vieira, que morreu na quinta-feira (23). O material biológico dela havia sido coletado e o resultado positivo para Covid-19 foi confirmado nesta quarta.

Segundo o boletim, dos 83 casos confirmados da doença (76 pelo Lacen/Pa e 7 por testes rápidos), 7 são óbitos; 17 estão recuperados; 8 estão na clínica do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e 5 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do mesmo hospital. Outros 46 pacientes estão em isolamento domiciliar.

São 35 pacientes com material em análises, sendo que 12 estão na clínica do HRBA, 3 na UTI do HRBA; 7 no Hospital de Campanha e 13 em isolamento domiciliar.

A Prefeitura reforça que o isolamento social, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo coronavírus.

Tanto para os casos confirmados quanto para os casos suspeitos e notificados/monitorados, a Semsa tem uma equipe de referência técnica para o acompanhamento diário dos pacientes. Cada profissional de saúde está responsável por zonas da área urbana, além das regiões de Rios e Planalto.

